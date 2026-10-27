«Я свою миссию выполнил»: Киркоров прокомментировал слухи о сотрудничестве с Марго

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 20 0

По словам артиста, за три года работы с певицей он считает свою продюсерскую миссию выполненной.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/044; 5-tv.ru

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Киркоров сохранил дружбу с Марго независимо от творческих планов

На презентации совместного клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова «Все могут короли» народный артист России прокомментировал слухи о прекращении сотрудничества с певицей Марго, отметив, что не стоит торопиться с выводами.

По словам Киркорова, за три года работы с Марго он считает свою продюсерскую миссию в ее становлении выполненной.

«Она уже в полете, она уже летит, я свою миссию выполнил за три года», — сказал артист корреспонденту 5-tv.ru.

При этом он подчеркнул, что пока остается продюсером певицы и продолжает заниматься ее продвижением на российской эстраде.

«Я в первую очередь к ней очень хорошо отношусь и поддерживаю ее творческие проекты. И являюсь продюсером ее. На данный момент… да. А уж дальше как сложится — это уже там за нас все просчитали, распределили и решили силы небесные. А пока я занимаюсь ее проектами, ее продвижением, ее позиционированием на нашей эстраде», — добавил Киркоров.

Он также отметил, что сохранил хорошие дружеские отношения с Марго независимо от дальнейших творческих планов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дети Филиппа Киркорова — Алла и Мартин — выразили желание сняться в клипе отца. Артист признался, что наследники помогают ему расширять творческий кругозор: приносят интересную музыку, показывают рилсы и вовлекают в съемки контента для соцсетей. Дочь ведет собственный блог и мотивирует сверстников учиться, а сын много занимается спортом. Киркоров отметил, что энтузиазм детей польстил ему, и он уже задумался, как вовлечь их в свое творчество.

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