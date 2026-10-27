Борисов нарасхват, Ходченкова при деньгах: как наши звезды покоряют Голливуд

Юра Борисов продолжает штурмовать Голливуд! Чем российский актер полюбился западной публике? И есть ли у него шанс получить «Оскар»? Кто еще из наших знаменитостей добился успехов за рубежом? Как Игорь Жижикин едва не довел до сердечного приступа Харрисона Форда? И какой гонорар получила Светлана Ходченкова за съемки в популярном фильме про супергероев? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

От обаяния Юры Борисова в восторге не только российские знаменитости. Актер уже практически стал своим в Голливуде. Он веселится на дне рождения знойной Сальмы Хайек и дружит с «Человеком-пауком» Эндрю Гарфилдом. По словам экспертов, в этом году его кандидатуру собираются уже во второй раз выдвинуть на премию «Оскар». Теперь — в номинации «главная мужская роль».

«Я безумно рада за Юру, потому что он, мне кажется, транслирует классического русского классного парня», — поделилась музыкальный продюсер Татьяна Тур.

«Юра Борисов сегодня — звезда номер один, оскароноситель, потрясающий актер, артист, харизматичный», — отметил певец, народный артист России Филипп Киркоров.

«Я считаю, Юра Борисов очень талантливый человек. Открытие года, десятилетия», — заявил певец Прохор Шаляпин.

«Если честно — мне, лично мне, не совсем понятен феномен Юры Борисова. Есть не менее знаковый, значимый, эмоциональный, профессиональный и интересный актер. И тот же самый, я не знаю, Максим Матвеев, Иван Янковский, да куча», – поделился продюсер и стендап-комик Антон Тищенко.

Иностранные журналисты объясняют: зрителей в Борисове привлекают скромность и искренность. Артист не скрывает, что чувствует себя неловко на светских раутах. А интервью на английском для него — настоящая пытка. Недавно ему даже пришлось обращаться за помощью к Эндрю Гарфилду. За что Юра тут же стал героем мемов.

«Он все это забирает абсолютно заслуженно, у него такое провидение большое, красивое. Он просто прекрасный человек», — рассказал актер Сергей Соцердотский.

«Необходима еще и немалая доля удачи. Ну вот просто попал в нужный момент, на нужную встречу, с нужными людьми пообщался. Как-то вот так это все вышло. Я не думаю, что здесь только упирается (все. — Прим. ред.) в какую-то уникальность и талант», — отметил Тищенко.

Борисов — не единственный актер из России, кто смог пробиться на мировую киноарену. Юлия Снигирь в свое время снималась вместе с Брюсом Уиллисом и Джудом Лоу. А Олег Тактаров — с Робертом Де Ниро и Аль Пачино.

«Я прихожу, они одеты в костюмы. Было вот дословно: „Hey, Oleg, this is Al. Nice to meet you, nice to meet you“ (Привет, Олег! Я — Аль Пачино. Рад тебя видеть! — Прим. ред.)», — рассказал актер Олег Тактаров.

Светлана Ходченкова сыграла в блокбастере «Россомаха». Кстати, гонорар актрисы за эту роль считается одним из самых высоких среди наших звезд. По данным СМИ, блондинка получила почти миллион долларов

Гости музыкальной премии «Виктория» уверены: российские артисты заслуживают мирового признания.

«У нас великолепные артисты. У нас есть великая школа Станиславского, по которому учатся тоже голливудские артисты», – поделилась заслуженная артистка России, певица Зара.

«В общем и целом, мне кажется, что важно все. Но удача напрямую зависит от твоего труда», — отметила певица Юлия Паршута.

Добился успехов на Западе и Юрий Колокольников. После ролей в сериалах «Игра престолов» и «Белый лотос» у него появилось множество поклонниц за рубежом.

«(Юрий. — Прим. ред.) Колокольников, (Юрий. — Прим. ред.) Борисов — это все равно плюс-минус близкие по типажу ребята. То есть у них такие грубые скулы, лицо впалое там и так далее. То есть они как раз вот такие — русские злодеи», — рассказал актер Сергей Романович.

Но им далеко до Игоря Жижикина! Именно он долгое время считался главным кинозлодеем Голливуда. На счету актера — работы с Клинтом Иствудом, Стивеном Спилбергом и Квентином Тарантино.

«Как он говорит, что благодаря его в первую очередь фактуре, я говорю: белые волосы (из-за белых волос. — Прим. ред.). Его называли «белым медведем», «белым русским медведем», — поделился актер Алексей Чадов.

Самые яркие воспоминания у Игоря остались от съемок в приключенческом боевике «Индиана Джонс», когда его прямо с площадки увезли в больницу.

«Нам (Стивен. — Прим. ред.) Спилберг с Харрисоном Фордом предложил: там у нас драка, и он говорит: «Можете не драться, у вас есть дублеры». А мне Харрисон говорит: «Ну что мы с тобой, блин, эти самые? Какие-то слабаки, что ли? Давай вместе подеремся», — вспоминает актер Игорь Жижикин.

Жижикин не мог потерять лицо перед старшим коллегой. И согласился. А уже через пару минут пожалел о своем решении.

«И вот он мне попадает случайно по бороде, вот сюда вот. Залипает челюсть, там трещина, не перелом, трещина. Он меня закидывает в гольф-машинку. И мы летим, а на каждой студии в Голливуде есть свои медпункты, на каждой студии. И мы влетаем, и он такой… «I killed a man! I killed a man!» — «Я убил человека! Я убил человека!» — вспомнил Жижикин.

К счастью, масштаб трагедии оказался не таким серьезным, как представил врачам Форд. Через пару недель Игорь полностью восстановил здоровье и вернулся к съемкам.

«Я вообще не уверен, что русскому актеру нужно стремиться покорить Голливуд. Зачем? Для чего? Я бы больше подумал в сторону того, как сделать российское кино признанным мировым», — считает Тищенко.

Рэйф Файнс обожает русскую классику. И когда Вера Глаголева предложила ему принять участие в экранизации пьесы Ивана Тургенева, согласился без раздумий.

«Вел себя очень просто, не как голливудская звезда. У него репутация человека с достаточно сложным характером, но Вера нашла с ним общий язык», — рассказала психолог Валентина Красникова.

Кстати, Файнс за почти сорокалетнюю карьеру трижды попадал в шорт-лист премии «Оскар». Но пока не получил заветную статуэтку. А наш 33-летний Юра Борисов вот-вот станет дважды номинантом, и, по мнению критиков, у него есть все шансы на победу!