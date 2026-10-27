«Обжаловано»: фигуранты дела Долиной оспорили взыскание 115 млн рублей

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 59 0

Апелляционная жалоба подана на решение Лефортовского суда Москвы, вынесенное 8 сентября.

Что известно про гражданский иск Ларисы Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Осужденные за мошенничество с квартирой Долиной обжаловали сумму иска

Осужденные за мошенничество с квартирой Ларисы Долиной Анжела Цырульникова и Андрей Основа подали апелляционную жалобу на решение Лефортовского суда Москвы о взыскании с них около 115 миллионов рублей по гражданскому иску певицы.

Как следует из документов ТАСС, в материалах дела указано, что решение обжаловано. Ранее, 8 сентября, Лефортовский суд удовлетворил требования представителя Долиной и взыскал с Цырульниковой и Основы солидарно 114 миллионов 120 тысяч рублей, а также госпошлину в доход государства в размере 335 тысяч 180 рублей.

До этого суд несколько месяцев не мог приступить к рассмотрению иска певицы к четырем фигурантам. Как стало известно в суде, Дмитрий Леонтьев подписал контракт с Минобороны РФ и убыл в зону СВО — его дело приостановлено, а материалы выделены в отдельное производство. В отношении Артура Каменецкого дело также выделили в отдельное производство из-за отсутствия отметки об извещении, заседание по нему назначено на 25 ноября.

Приговором Балашихинского суда Московской области за Долиной признано право на возмещение имущественного вреда в размере 176 миллионов 141 тысяча рублей. Впоследствии представитель певицы снизил сумму ущерба до 114 миллионов 120 тысяч рублей — на 61 миллион меньше, поскольку Ойшкар-Олинский городской суд удовлетворил иск артистки именно на эту сумму.

Ранее концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщал 5-tv.ru: большая часть видео с рекламой магазина, которое он видел в интернете, создана через нейросеть. По его словам, Долина на своих страницах ничего не публиковала, а за незаконное использование имени артистки уже подан иск о защите чести и достоинства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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