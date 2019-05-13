В США умерла знаменитая поклонница пластической хирургии актриса Эльза Паттон

, 23:13 Фото 202

Звезда шоу «Реальные домохозяйки Майами» скончалась в возрасте 84 лет.

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Фото, видео: Instagram @mjinspired

В США скончалась всемирно известная актриса Эльза Паттон, участвовавшая в проекте «Реальные домохозяйки Майами». На момент смерти женщине было 84 года. Она прославилась своей чрезмерной любовью к пластическим операциям, сообщает KP.RU.

Уколы ботокса, подтяжка кожи, изменение черт лица — что только не перепробовала за свою жизнь теледива. Она настолько часто прибегала к помощи хирургов, что со временем изменила внешность до неузнаваемости. Знакомые Паттон не одобряли ее страсть к пластике, однако всегда отмечали, что для своего возраста звезда была очень энергичной и жизнерадостной. Она с удовольствием заводила новые знакомства и славилась своим жизнелюбием.

За долгую жизнь Эльза воспитала двух детей и уже обзавелась внуками. Недавно актрисе пришлось пережить тяжелую утрату — в феврале 2018 года скончался ее муж, с которым она прожила 50 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из жизни ушла Народная артистка России Нелли Корниенко.

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