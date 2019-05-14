Лолита Милявская порадовалась размеру своей пенсии

Украинская и российская эстрадная певица Лолита Милявская поведала своим поклонникам о размере пенсии, которую теперь будет получать. Конфиденциальной информацией артистка поделилась на своей странице в Instagram.

«Конечно, я поздравляю себя с пенсией в 21 тысячу! Ожидала 7-8, но пронесло! Еще не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно», — написала Лолита.

Кроме размера пенсии певица в этом посте также рассказала как проводит вечера с мужем и какую музыку слушает. Откровения прозвучали не просто так, Милявская принимает участие в челлендже, который был запущен на страницах данной социальной сети. Эстафету Лолита приняла от Валерии, которая уже успела поделиться со своими поклонникам, что ее удивило и порадовало в последнее время.

Анастасия Макеева снова разделась на поле с тюльпанами

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж Лолиты Милявской теннисист Дмитрий Иванов переоценил свои знания школьной программы по математике.