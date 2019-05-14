Актриса Рената Литвинова, известная своим необычным образом и узнаваемым голосом, заинтриговала подписчиков публикацией в Instagram. Она выложила фото, на котором стоит в пижаме на балконе на фоне горного пейзажа. Свой снимок она дополнила сообщение туманного содержания.

«Или как можно короче, или как можно приятнее», — написала Литвинова и оставила ссылку на дизайнера Алену Кочеткову.

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Подписчики принялись гадать, что имела в виду Литвинова и выдвигать собственные версии о том, как все же приятнее.

«А я подумала что-то про смысл жизни… или важное в жизни, или любовь. А так, да — летом можно и короче»

«Рената, Рената… что в голове Вашей? Как же круто быть неожиданно другим»

«О чем вы, Рената? Лучше долго и приятно», — написали фоловеры актрисы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники обсуждают смену образа дочери Ренаты Литвиновой.