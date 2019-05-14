Эксперты ВОЗ назвали главную причину детского ожирения

В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения озвучили результаты исследования о детском ожирении, пишут «Известия».

Специалисты ВОЗ изучили здоровье детей в 21 европейской стране — это 13,7 миллиона малышей в возрасте от шести до девяти лет. Крайняя степень ожирения была выявлена почти у 400 тысяч детей, у каждого пятого ребенка — наблюдался лишний вес.

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Исследование показало, что ожирение наиболее характерно доя детей, которые не находились на грудном вскармливании. Выяснилось, что питание материнским молоком снижает риск появления избыточного веса на 13%. Эксперты ВОЗ рекомендовали кормить новорожденных только грудным молоком первые полгода жизни, а потом сочетать его с прикормом. Прекращать грудное вскармливание стоит в два года, а не в год, как ранее.

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