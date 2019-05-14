Новые правила покупки ж/д билетов на новорожденных начали действовать в России

14 мая в России начали действовать новые правила покупки билетов для новорожденных, пишет «Российская газета».

Теперь купить поездку на ребенка в возрасте до одного месяца можно без оформленного в ЗАГСе свидетельства о рождении. Для этого достаточно медицинского свидетельства о рождении, которое выдают в родильных домах и частных клиниках. В билете нужно указать фамилию ребенка или одного из родителей, а также серию и номер документа, который нужно предъявить при посадке на поезд.

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Эти изменения вступили в действие согласно постановлению правительства РФ от 30 апреля 2019 года. Такие меры ввели в связи с участившимися случаями, когда родителям отказывали в покупке билета на новорожденного без свидетельства о рождении, оформленного в ЗАГСе. К слову, взрослому пассажиру по-прежнему разрешено бесплатно провозить одного ребенка младше пяти лет, если он не занимает отдельного места.

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