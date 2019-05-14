Российская актриса театра и кино Ирина Пегова предстала перед подписчиками в Instagram без макияжа, чем вызвала неоднозначную реакцию.

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Многие отметили естественность фотографии 40-летней звезды фильма «Акушерка» (орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.):

«Ирина, у вас красивые глаза, открытое и доброе лицо»;

«Вы очень красивая, Ирина!»;

«Настоящая»;

«Естественная 👍🔥»;

«Ирина, какие у Вас невероятно выразительные глаза!»

Были и те, кто советовал артистке больше отдыхать и принимать витамины.

«Устала Ира. Глаза не спрячешь, вечно красивые. Натуральные витамины и спать перед премьерой»;

«Ирочка‼️ Чет Вы уставшенькая… Нужно иногда и отдыхать»;

«Ирочка любимая вид ужасный я тебя люблю очень все фильмы прелесть»

Instagram @pegovairina

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трогательных архивных фотографиях Пеговой с дочерью.