Невестка Пугачевой сразила подписчиков нежным снимком

, 11:48 Фото 539

Алена Краснова выложила фото в светлых тонах и вызвала восторг у фолловеров.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже почти два года женат на Алене Красновой, которая активно ведет страницу в Instagram. 13 мая девушка выложила снимок с недавней фотосессии, на котором она позирует в соломенной шляпке и наряде в светлых тонах. Нежный образ дополняет букет белых цветов.

Как стало понятно из подписи, это лишь «бэк» — фото, не вошедшее в основную фотосессию.

Instagram @alenaakrasnova

«Редкий случай, когда не можешь ждать проф фотографий и выкладываешь бэк… Обожаю», — подписала Краснова.

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В комментариях отметилась и фотограф sasha_polar, которая сделала снимок, — она назвала невестку Пугачевой красоткой. Остальные комментаторы тоже не удержались от комплиментов.

«Очень красивое лицо. Очень правильные черты. Вот природа одарила. Будь счастлива, Аленушка»

«Если это бэки такие, что же будет в результате»

«Очень похожа здесь на Любовь Полищук»

«Алена, Вы потрясающая. Очень хочу вас поснимать», — восхищаются фолловеры.

В комментариях отметился и сам Никита Пресняков, который остался в восторге от фотографий жены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алена Краснова сразила подписчиков своей красотой.

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