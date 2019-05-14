Невестка Пугачевой сразила подписчиков нежным снимком

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже почти два года женат на Алене Красновой, которая активно ведет страницу в Instagram. 13 мая девушка выложила снимок с недавней фотосессии, на котором она позирует в соломенной шляпке и наряде в светлых тонах. Нежный образ дополняет букет белых цветов.

Как стало понятно из подписи, это лишь «бэк» — фото, не вошедшее в основную фотосессию.

Instagram @alenaakrasnova