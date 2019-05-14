Исполнитель главной роли в сериале «Мажор» Павел Прилучный заночевал в машине, принадлежащей его соседке. Женщина с удивлением обнаружила актера за рулем иномарки уже утром, когда торопилась ехать по своим делам.

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Прилучный не смог объяснить, каким образом он оказался в чужом автомобиле. На протяжении всего видео он с трудом отвечал на вопросы и отказывался уходить.

По информации «Ленты.ру», ролик накануне появился в чате жильцов дома. Позже один из соседей узнал в сонном мужчине кинозвезду. Сообщается, что несмотря на угрозы, женщина не стала вызывать полицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Стам из сериала «Пятницкий» купил квартиру для тайных встреч с любовницей.