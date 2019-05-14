Вспышки на Солнце вызвали на Земле самую крупную магнитную бурю за полтора-два года наблюдения. Из-за этого 14 мая возможны радиопомехи и крупные полярные сияния, а метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН отнесла сегодняшнюю бурую к категории G2. Это позволяет считать ее средней или умеренной. Подобное не наблюдалось в последние полтора-два года.

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Колебания в магнитосфере связаны с завершением одиннадцатилетнего цикла солнечной активности. По словам ученых, вероятность мощных магнитных бурь довольно низка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что колонизация Марса оказалась под угрозой из-за летних испарений влаги.