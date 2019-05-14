Глава Свердловской области призвал сторонников и противников строительства храма к диалогу

Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев призвал сторонников и противников строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге к диалогу. Глава региона предложил горожанам встретиться 14 мая возле резиденции губернатора и устроить обсуждение в его кабинете. Он обозначил регламент — по пять человек с каждой стороны. Встреча назначена на 16:00 по местному времени (18:00 по московскому).

«Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга», — написал Кувайшев в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что в сложившейся ситуации его задача — добиться мира, спокойствия и понимания.

Конфликт между сторонниками и противниками строительства храма в сквере Екатеринбурга произошел 13 мая. Люди, желавшие сохранить сквер, снесли забор на месте потенциальной стройплощадки и заняли территорию.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности о противостоянии на месте строительства храма в Екатеринбурге.