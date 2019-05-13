В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера

, 22:16 Видео 54

Место под строительство меняют уже во второй раз, но горожан оно снова не устроило.

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Фото, видео: Ural.kp.ru

Активисты в Екатеринбурге вышли на защиту сквера у театра драмы на Октябрьской площади. Жители протестуют против строительства на месте зеленой зоны храма святой Екатерины.

Как сообщает KP.RU, изначально церковь намеревались возводить на искусственном острове в акватории Городского пруда, который находится неподалеку, однако это горожанам также не понравилось, после чего строительство перенесли на место сквера.

В понедельник, 13 мая, на месте будущего храма собрались верующие на молебен. Сюда же подтянулись недовольные градостроительными планами горожане. За ночь место будущего строительства огородили, это вызвало дополнительные негативные эмоции.

Как сообщает издание, акция проходит мирно, в полиции обещали прокомментировать случившееся по завершению мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в подмосковной Балашихи в храме Росгвардии впервые зазвонили колокола.

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