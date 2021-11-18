Тогда и сейчас! Как менялась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро

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Алиса Маркова
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Как менялась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро

Фото, видео: Instagram @lety2770

В этом году телезвезде из Мексики, которая по-прежнему блистает на экранах, исполнилось 69 лет. А со дня первого в СССР показа прославившего ее на весь мир сериала 18 ноября исполняется ровно 30 лет.

Сериал «Богатые тоже плачут» впервые показали на еще советском телевидении ровно 30 лет назад — 18 ноября 1991 года. Мексиканская мыльная опера произвела эффект разорвавшейся бомбы. Драма о жизни на мексиканском ранчо покорила российского зрителя и встала в один ряд с «Рабыней Изаурой» и «Санта-Барбарой».

Особенно запоминалась главная героиня Марианна, сыгранная Вероникой Кастро — миниатюрная брюнетка с зеленым глазами красовалась даже на заставке. Спустя 40 лет после съемок сериала Кастро построила успешную карьеру у себя на родине в Мексике и стала успешной телеведущей и продюсером. Она ведет Instagram, из которого можно узнать — «Марианна» выглядит отлично и в свои 69 лет.

Недавно она опубликовала снимок с мексиканской актрисой Лусеро, снявшейся в нескольких сериалах. В комментариях пользователи отметили, что обе теледивы выглядят отлично.

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«Наша мексиканская гордость», — пишут фолловеры.

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