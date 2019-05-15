Создан беспилотник, способный обездвижить или «ослепить» нарушителя порядка

Петербургское НПО «Специальных материалов» разработало беспилотник для силовиков и экстренных служб, способный обездвижить или «ослепить» нарушителя порядка, сообщает в среду, 15 мая, ТАСС.

« Испытан и представлен беспилотный воздушный комплекс нелетального воздействия. Он весит немногим более одного килограмма, может нести светодиодное устройство, которое приводит к временному ослеплению, или дистанционное электрошоковое устройство-парализатор », — рассказал советник гендиректора предприятия Юрий Кленов.

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По его словам, воздушный комплекс имеет крайне небольшой для своего класса вес и размер. Беспилотник способен летать на расстояние до трех километров и его можно использовать при патрулировании охраняемых объектов.

« Допустим, проникает нарушитель, его обнаруживает дрон, предупреждает через динамик о необходимости покинуть территорию и при необходимости обездвиживает электрошокером », — отметил Юрий Кленов.

Советник гендиректора НПО «Специальных материалов» добавил, что устройство можно дополнить тепловизором. Это позволит использовать его для поиска пропавших людей в условиях слабой видимости и тумана.

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