Захватывающее видео сопровождения российским боевым самолетом американского ударного беспилотного летающего аппарата (БПЛА) опубликовано в интернете.

На кадрах видно, как российский пилот максимально близко подводит свою машину к американскому беспилотнику MQ-9 Reaper. У зрителя может сложиться впечатление, что до БПЛА можно буквально дотронуться рукой. Комментаторы в сети восхищаются умелым пилотированием российского летчика.

«Ку-ку, мой маленький!», — пишут пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео маневра, которым экипаж истребителя ВКС РФ отогнал зарвавшийся боевой самолет НАТО, приблизившийся к российскому гражданскому борту.