Актер из «Тора» и «Терминатора» умер в США

Актер Айзек Кэппи был обнаружен мертвым на автомобильном мосту в штате Аризона в США. 42-летний мужчина, известный по съемкам в фильмах «Тор» и «Терминатор: Да придет спаситель» предположительно покончил с собой, сообщает TMZ.

По данным издания, несколько очевидцев пытались силой удержать Айзека Кэппи от прыжка, но не смогли. Известно, что незадолго до трагического инцидента актер оставил на своей странице в Instagram одну единственную публикацию — письмо, в котором он сообщил, что никогда не был хорошим человеком.

«Остерегайтесь человека, которому нечего терять, потому что ему нечего защищать… Я считал себя хорошим парнем, но не был им», — цитирует издание обращение Айзека Кэппи.

Актер признался в том, что часто оскорблял любящих его людей, не возвращал долги, играл в карты. По его словам, так он и проиграл свою жизнь.

Instagram @isaackappy

В августе 2018 года Айзек Кэппи уже был героем криминальной хроники, когда чуть не задушил свою подружку — дочь Майкла Джексона Пэрис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер, сыгравший Чубакку в саге «Звездные войны», скончался в США. Питер Мейхью умер в Техасе в возрасте 74 лет.