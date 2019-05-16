Продюсер МакSiм назвала дату первого концерта певицы после ДТП

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSim, в скором времени даст первый концерт после серьезного ДТП. Об этом сообщила ее продюсер Маргарита Соколова в среду, 15 мая.

Информация появилась на странице Соколовой в Instagram. Как написала женщина, МакSim выступит в Ташкенте уже 25 мая. По словам продюсера певицы, артистка идет на поправку, и врачи разрешили ей вернуться к творческой деятельности.

«Ташкент, жди нас! Мы обязательно приедем», — написала Соколова в социальной сети.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, певица МакSim попала в серьезную автомобильную аварию во время путешествия по Европе. В результате ДТП артистка получила серьезные травмы — девушка даже пережила потерю памяти.