Ждут тревожные месяцы: эксперт предупредил США о риске роста терактов и насилия

Мария Гоманюк
Наступления опасной обстановки в стране опасаются 61% американцев.

Как война в Иране повлияла на обстановку в США

Политолог Дудаков: ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту терактов в США

Уровень террористической угрозы в США достиг максимальных значений со времен преступных событий 11 сентября 2001 года. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с EADaily, сославшись на оценки Федерального бюро расследований.

По мнению эксперта, ситуация на Ближнем Востоке может привести к росту риска терактов внутри Соединенных Штатов. Дудаков отметил, что многие американцы опасаются последствий нового конфликта в регионе.

Белый дом представил новую стратегию борьбы с терроризмом, о чем напомнил политолог. В документе, по его словам, Европа названа средой, в которой могут укрепляться разные радикальные движения: от исламистских группировок до «протрансгендерных*» групп и других активистских объединений. Дудаков подчеркнул, что таким способом Вашингтон пытается дополнительно надавить на европейских союзников.

При этом, как подчеркнул американист, наиболее заметный рост террористической опасности наблюдается именно в США. Он связал это с политикой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а также с последствиями его действий вокруг Ирана.

«Очевидна мотивация вновь уколоть непослушных европейцев. Однако на текущий момент именно в Америке проявляется резкий рост террористической опасности и взлет радикальных настроений. Это вызвано действиями самого Дональда Трампа, в том числе его провалившейся авантюрой в Иране», — пояснил специалист.

При этом 61% американцев опасаются терактов в стране из-за новой войны на Ближнем Востоке. По словам Дудакова, в годы президентства 46-го американского лидера Джо Байдена в США въехали сотни тысяч мигрантов с Ближнего Востока, из Африки и Центральной Азии. Среди них были люди, которые считались потенциально опасными.

Напряжение будет лишь нарастать

Отдельно политолог указал на проблему борьбы с наркокартелями и миграционной преступностью. Он заявил, что после сокращения депортационных рейдов ситуация стала сложнее. По его данным, при Байдене в США въехали 650 тысяч мигрантов-преступников, среди которых были тысячи людей, обвинявшихся в тяжких преступлениях.

Дудаков подчеркнул, что по мере приближения выборов обстановка внутри США будет становиться напряженнее. И он не исключил роста угрозы терактов и политического насилия в стране.

По мнению эксперта, команда Трампа пытается показать, что ситуация в Европе еще хуже, чем в США. Однако Дудаков предположил, что после выборов позиции ультралевых сил в Америке могут укрепиться как в Конгрессе, так и среди уличных активистов. При этом у Белого дома, как счел американист, пока нет понятного ответа на этот вызов.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, США потребовали от Европы усиления мер по борьбе с терроризмом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

