Собянин: средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

За два дня была отражена атака 105 дронов, летевших на Москву.

Российские силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве 8 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в посте.

Таким образом, за два дня ПВО сбили 105 вражеских беспилотника, летевших на столицу.

С 2022 года ВСУ регулярно наносят удары по территории России. Причем для атак противник использует не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что девятилетний ребенок ранен в результате удара беспилотника в Липецкой области. Украина нарушает объявленное Владимиром Путиным в честь празднования 81-летия Победы перемирие. Врачи оперативно оказали раненому ребенку помощь, везти его в больницу не потребовалось. Мальчик получит помощь на дому, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

