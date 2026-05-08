Акция «Бессмертный полк» прошла в Париже

Участники шествия возложили цветы к памятнику советским воинам.
Фото: © РИА Новости/Доминик Бутен
В Париже прошла акция «Бессмертный полк», посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Кадры опубликовало издание RT.
Участники шествия возложили цветы к монументу советским партизанам и дошли до площади Сталинградской битвы, где прошел митинг. В «Бессмертном полку» шли в том числе внуки бойцов французского Сопротивления.
В России в 2026 году акция «Бессмертный полк» пройдет в дистанционном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что мероприятие состоится очно в других странах, где к нему по-прежнему проявляют огромный интерес.
Ранее торжественное шествие в преддверии Дня Победы прошло в центре Вашингтона в США при участии сотрудников российской дипмиссии, членов их семей, соотечественников и неравнодушных американцев. В немецком Франкфурте-на-Майне аналогичное мероприятие состоялось 2 мая.
Акция пройдет также 9 мая в Великобритании — в ней примут участие до двух тысяч человек.
