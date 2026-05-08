Министр обороны Латвии готов уйти в отставку после атаки украинских БПЛА

Глава оборонного ведомства республики признал, что не справился с защитой страны.

Что заявил министр обороны Латвии после атаки БПЛА ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о готовности уйти в отставку из-за падения украинских дронов в Резекне. Его заявление опубликовало латвийское телевидение.

«Дроны нужно сбивать — это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами, и моя как политического руководителя», — признал министр.

Спрудс отметил, что с уважением относится к требованию латвийской оппозиции о своей отставке и примет любое решение парламента республики.

Ранее в латвийском оборонном ведомстве заявили, что в воздушном пространстве страны зафиксировали три украинских БПЛА, один из которых спровоцировал возгорание на нефтяном терминале в Резекне.

БПЛА упал на территории нефтебазы и повредил четыре резервуара. В минобороны предположили, что эти беспилотники были направлены Киевом для удара по России.

Латвия изначально винила РФ в атаке, Спрудс пытался публично оправдывать Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявляя, что боевики киевского режима «имеют право на самооборону».

