Россиян насмешило их попадание в список самых некрасивых наций

, 5:25 Видео 1 022

Американский сайт знакомств составил рейтинг самых некрасивых наций среди своих пользователей.

Фото: Пятый канал

Россияне с увлечением обсуждают новость о том, что пользователи зарубежных сайтов знакомств считают русских юзеров одними из самых некрасивых. 

К неутешительному для жителей России выводу пришли подписчики американского портала BeautifulPeople. Пользователям ресурса предложили составить рейтинг самых красивых и самых некрасивых, на их взгляд, наций, представители которых зарегистрированы на сайте. Профайлы россиян оказались среди лидеров бьюти-антирейтинга. Впрочем, самих граждан РФ эта информация только насмешила.

«Сейчас пойду жене скажу, что она самая некрасивая. Нет, лучше я самый некрасивый. Иначе мне хана!»

«Эти санкции мы точно не переживем!» — шутят россияне в социальных сетях.

Гороскоп на 16 мая: Девы, перестаньте уворачиваться от стрел Амура!

Многие юзеры обращают внимание на то, что уже давно существует статистика, которая показывает абсолютно другие результаты. При этом понятие красоты как таковое, отмечают они, четко сформулировать вообще нельзя.

«На самом деле россияне, особенно женщины, самые красивые и естественные.»

«Такое понятие как „фотогеничность“ не всегда совпадает с „красотой“. Учитывают ли там этот факт?»

«Русские, белорусы и украинцы — из самых красивых наций в мире. Это давно признанный факт!» — подчеркивают пользователи.

И действительно, красота россиянок нередко вызывает неподдельный восторг. Например, недавно 5-tv.ru писал о сексуальном фото Виктории Дайнеко, которое взбудоражило ее поклонников.

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +6°
64.56
-0.29 72.37
-0.32
Гороскоп на 16 мая: Девы, перестаньте уворачиваться от стрел Амура!

Последние новости

15:53
Фанаты «Игры престолов» потребовали переснять «неудачный» сезон
15:43
«Отец года»: В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка
15:35
Украинская националистка поперхнулась кофе, услышав «Катюшу»
15:25
«Анорексия!» — поклонники пришли в ужас от худобы Анны Курниковой
15:17
Видео: 17 очагов пожаров зафиксировано в Хабаровском крае
15:02
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге
14:55
Фигуристка Загитова утешила плачущую восьмилетнюю поклонницу — фото
14:43
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
14:37
«Шампунь кончился» — Мельникова рассказала о причинах «лысой стрижки»
14:25
Мадонну не пустили на репетицию финала «Евровидения»
14:13
Дуров объяснил, почему пользователи WhatsApp никогда не будут защищены
14:11
«90210», «Твин Пикс», «X-Files» — зачем США снимают ремейки легендарных сериалов
14:01
«Давайте скинемся на лифчик» — Глюкозу раскритиковали за откровенный образ
13:52
Украинская рок-звезда Вакарчук объявил об участии в выборах в Верховную Раду
13:40
Олег Газманов рассказал о многолетней борьбе со страшным недугом
13:25
Паркер или Энистон? Барановская в новом образе опубликовала фото из постели
13:17
Маршрутное такси врезалось в дерево в Петербурге, есть пострадавшие
13:10
Две россиянки пострадали при авиаударе в Йемене — видео
13:00
«Где маникюр к изумрудам?»: Шикарные украшения Пеговой вызвали насмешки в сети
12:47
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Подмосковье

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама