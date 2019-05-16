Россиян насмешило их попадание в список самых некрасивых наций

Россияне с увлечением обсуждают новость о том, что пользователи зарубежных сайтов знакомств считают русских юзеров одними из самых некрасивых.

К неутешительному для жителей России выводу пришли подписчики американского портала BeautifulPeople. Пользователям ресурса предложили составить рейтинг самых красивых и самых некрасивых, на их взгляд, наций, представители которых зарегистрированы на сайте. Профайлы россиян оказались среди лидеров бьюти-антирейтинга. Впрочем, самих граждан РФ эта информация только насмешила.

«Сейчас пойду жене скажу, что она самая некрасивая. Нет, лучше я самый некрасивый. Иначе мне хана!»

«Эти санкции мы точно не переживем!» — шутят россияне в социальных сетях.

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Многие юзеры обращают внимание на то, что уже давно существует статистика, которая показывает абсолютно другие результаты. При этом понятие красоты как таковое, отмечают они, четко сформулировать вообще нельзя.

«На самом деле россияне, особенно женщины, самые красивые и естественные.»

«Такое понятие как „фотогеничность“ не всегда совпадает с „красотой“. Учитывают ли там этот факт?»

«Русские, белорусы и украинцы — из самых красивых наций в мире. Это давно признанный факт!» — подчеркивают пользователи.

И действительно, красота россиянок нередко вызывает неподдельный восторг. Например, недавно 5-tv.ru писал о сексуальном фото Виктории Дайнеко, которое взбудоражило ее поклонников.