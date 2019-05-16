«Ходить и переться»: Григорьев-Апполонов решил уехать жить на Бали

Андрей Григорьев-Апполонов мечтает провести старость на Бали. Об этом рыжий из «Иванушек» рассказал своим подписчикам в Instagram.

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Артист опубликовал в своем микроблоге несколько видеозаписей с одного из пляжей Бали. Григорьев-Апполонов признался, что его с первого взгляда покорил песок — побережье океана оказалось розовым. По такому берегу, отметил артист, хочется «ходить и переться».

«Решено! Пенсия на Бали! И в Сочи, конечно!», — написал солист «Иванушек International».

Однако поклонники музыкального коллектива в комментариях признались, что не готовы позволить любимому артисту уйти на заслуженный отдых.

«Какая пенсия? Я только разошлась!»

«А кто петь-то для нас будет?»

«Э-э-э, какая пенсия? Я еще на ваш концерт не попала», — возмутились фолловеры Григорьева-Апполонова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Григорьев-Апполонов поделился с поклонниками архивным фото первого состава «Иванушек».