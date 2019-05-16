ФСБ нейтрализовала террористическую ячейку ИГ* в Тверской области

ФСБ РФ совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли деятельность террористической ячейки запрещенной в России ИГ* на территории Тверской области. По сообщению ведомства, были задержаны трое граждан — выходцы одной из республик Центральной Азии, сообщает ТАСС.

Силовики установили их причастность к финансированию структурного звена ИГ*. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

В настоящий момент сотрудники ФСБ продолжают устанавливать других причастных к деятельности запрещенной организации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сторонника ИГ*, готовившего теракты, задержали на Ставрополье.

* — запрещена в России