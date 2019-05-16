Дуров объяснил, почему пользователи WhatsApp никогда не будут защищены

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров в авторской колонке раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью пользователей, передает RT.

По его словам, администрация мессенджера намеренно создает дефекты в коде приложения — так называемые бэкдоры (от англ. back door — черный ход) для спецслужб. Однако этими уязвимостями могут воспользоваться преступники.

«В прошлом году WhatsApp пришлось признать, что у него была очень похожая проблема — одного видеозвонка через WhatsApp было достаточно хакеру для получения доступа ко всем данным телефона», — отметил Дуров.

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Он добавил, что разработчики не раскрывают свой исходный код для специалистов по кибербезопасности. При этом Facebook и WhatsApp делились данными со всеми, кто заявлял о работе на правительство.

«Проблема в том, что такие бэкдоры могут также использоваться преступниками и авторитарными правительствами», — заявил Дуров

Ранее 5-tv.ru рассказывал об установке шпионских программ на телефон пользователя через аудиозвонок WhatsApp.