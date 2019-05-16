Коснется не всех: россиянам могут добавить один день отпуска

Министерство труда и соцзащиты России разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие дополнительный день к отпуску для прохождения диспансеризации, пишет URA.RU.

Речь идет о трудоспособных россиянах старше 40 лет. Соответствующие изменения в трудовое законодательство поручил подготовить премьер-министр до 20 июня.

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С начала 2019 года дополнительный оплачиваемый день отпуска работающий россиянин имеет право взять раз в три года. При этом обновленный порядок проведения диспансеризации рекомендует россиянам в возрасте 40 лет и старше проверять здоровье ежегодно.

По данным Росстата за 2018 год, доля россиян старше 40 лет составляла 48,7%.

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