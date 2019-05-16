Российская фигуристка Алина Загитова утешила плачущую восьмилетнюю поклонницу. Рассказ об этой трогательной истории опубликован на фанатской странице спортсменки в Instagram.

После выступления на шоу Этери Тутберидзе в Краснодаре Алина Загитова быстро покинула здание и села в микроавтобус. У олимпийской чемпионки не было времени на автографы и фото с поклонниками. Восьмилетняя фанатка фигуристки расплакалась из-за того, что ей так и не удалось сделать снимок со спортсменкой.

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Заметив эту ситуацию, Этери Тутберидзе и Алина Загитова решили пойти навстречу девочке.

«Алина и Этери попросили остановить микроавтобус, девочку завели внутрь, там она сфоткалась с Алиной», — говорится в сообщении.

Instagram @teamzagitova

После непродолжительной фотосессии Алина Загитова подарила юной фанатке плюшевого зайца. По словам авторов публикации, ребенок был на седьмом небе от счастья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алина Загитова ошеломила фанатов снимком с пляжа.