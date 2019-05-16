Стало известно состояние пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге

В Горелово на юге Санкт-Петербурга 16 мая произошло ДТП — маршрутное такси столкнулось с деревом на пересечении Красносельского и Аннинского шоссе. Как стало известно позднее, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги.

В момент аварии в машине находились десять человек. В результате ДТП серьезно пострадали четверо — трем женщинам и одному мужчине понадобилась помощь спасателей. У 61-летней пассажирки диагностировано сотрясение мозга и травма позвоночника, у 64-летней — перелом двух ребер, сообщает канал «78».

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Третья пострадавшая находится без сознания, у нее также — сотрясение головного мозга. У госпитализированного мужчины в тяжелом состоянии диагностированы ушиб поясницы и закрытая черепно-мозговая травма. Остальные шесть пассажиров пострадали в меньшей степени. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутске задержали виновника смертельного ДТП.