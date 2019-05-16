Путин предложил провести опрос жителей о строительстве храма в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 16 мая, на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга для решения вопроса о строительстве храма на месте одного из городских скверов, сообщает ТАСС.

Глава российского государства подчеркнул, что необходимо учитывать общественное мнение.

«Все имеют право на собственное мнение, и, если речь идет о жителях этого микрорайона (где находится сквер — Прим.ред), то, безусловно, нужно это мнение учесть. Есть простой способ — провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству», — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге протестуют против строительства храма на территории сквера. Место под строительство меняют уже во второй раз, но некоторых горожан оно снова не устроило.