В Крыму продолжаются съемки фильма «Гардемарины — 4». Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина, которая давно мечтала снять новую серию приключений «русских мушкетеров».

По сюжету зрителей ждет очень своеобразный сюрприз — воскрешение шевалье Де Брильи, которого сыграл Михаил Боярский.

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Светлана Дружинина на своей странице в Instagram разместила видеоролик, на котором показала самого актера и его дублера — декоратора Яшу.

На кадрах Михаил Боярский, смеясь, рассказывает, что похожий на него мужчина иногда дублирует его в интимных сценах.

«Иногда он меня в интимных местах дублирует. Мне повезло. Что не получается, он сразу раз и фить-фить (присвистнул — Прим.ред.)», — говорит Михаил Боярский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4».