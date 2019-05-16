Звезда «Игры Престолов» прилетел в Петербург для участия в фестивале Comic Con

Британский актер Иван Реон 16 мая прибыл в Северную столицу стандартным рейсом из Лондона. Он уже заселился в пятизвездочный отель в центре города и выложил в Instagram фотографию с Исаакиевским собором, сообщает телеканал 78.

Instagram @_iwanrheon

Звезда сериалов «Отбросы» и «Игры Престолов» в ближайшие выходные примет участие в фестивале Comic Con Saint-Petersburg. Поклонники смогут сделать с ним совместное фото и получить автограф, купив специальный билет.

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Исполнитель роли кровожадного бастарда Рамси Болтона также расскажет о съемках и творческих планах во время трансляции из офиса «ВКонтакте» в пятницу, 17 мая. Он ответит на самые интересные вопросы, которые можно будет задать в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты «Игры престолов» потребовали переснять «неудачный» сезон.