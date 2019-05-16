Квартиры, земля, база отдыха: Что успел «нажить» глава одного из районов Подмосковья

, 20:07 Эфирная новость 87

У экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя арестовали имущество на сумму в почти четыре миллиарда рублей.

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Фото, видео: Facebook @tv360, Пятый канал

Генпрокуратура нашла миллиарды у еще одного экс-чиновника из Подмосковья. Это бывший глава Клинского района Александр Постригань.

За 17 лет на высокой должности он незаконно обогатился, как минимум, на четыре миллиарда рублей. Не все деньгами. Квартиры, земля, база отдыха — в общей сложности 407 объектов недвижимости. Дальше — четыре элитных авто. Остальное имущество и наличные — это еще три миллиарда. Все теперь должно отойти в госказну.

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До тезки-толстосума — Александра Шестуна — Постригань, конечно, не дотянул. Экс-глава Серпуховского района наворовал на десять с половиной миллиардов и это при том, что район в два раза меньше. Вот только в апреле все было конфисковано. О печальном и стабильном пока источнике дохода государства — Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у бывшего главы Серпуховского района нашли технику и участки еще на 425 миллионов.

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