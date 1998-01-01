У Шестуна нашли технику и участки еще на 425 миллионов

В Генпрокуратуре РФ сообщили о выявлении имущества еще на 425 миллионов рублей у бывшего главы Серпуховского района Московской области, арестованного по делу о превышении должностных полномочий, пишут «Известия».

Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной отметил, что речь идет об автомобильной спецтехнике и земельных участках, которые были приобретены Шестуном на неподтвержденные доходы. Имуществом владел и пользовался экс-глава Серпуховского района, а оформлено оно было на физических и юридических лиц, не фигурирующих в деле. Это 92 участка, четыре здания, пять квадроциклов, несколько снегоходов, два трактора, погрузчик и катер.

В январе 2019 года у Шестуна выявили 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости, среди которых 565 земельных участков в Серпуховском районе, оформленные на подконтрольные ему 40 юридических лиц.

Александр Шестун был арестован в июне 2018 года по делу о превышении должностных полномочий. В феврале 2019 года ему предъявили обвинение во взяточничестве на сумму почти в десять миллионов рублей.