Правительство Петербурга к 2020 году увеличит бюджет на выплату жилищных сертификатов

Глава Петербурга Александр Беглов в четверг, 16 мая, в эфире телеканала «78» рассказал о том, что удалось сделать новому правительству за первые полгода работы. В частности, администрация города вплотную занялась улучшением условий жиз­ни людей.

«В этом году мы увеличили на полтора миллиарда рублей денежные средства на выплату по сертификату за жилье. Это такая большая огромная сумма. Но ее все равно недостаточно, нужно все-равно ее увеличивать, и мы увеличим в 20 году, постараемся увеличить еще в полтора раза как минимум на эту новую совершенно программу», — пообещал глава Санкт-Петербурга.

Беглов подчеркнул, что данная программа пользуется большой популярностью и правительство города будет ее расширять.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Беглов обрисовал стратегию развития Северной столицы перед депутатами Законодательного собрания.