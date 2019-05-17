Правительство Петербурга к 2020 году увеличит бюджет на выплату жилищных сертификатов

Глава Петербурга Александр Беглов в четверг, 16 мая, в эфире телеканала «78» рассказал о том, что удалось сделать новому правительству за первые полгода работы. В частности, администрация города вплотную занялась улучшением условий жизни людей.
«В этом году мы увеличили на полтора миллиарда рублей денежные средства на выплату по сертификату за жилье. Это такая большая огромная сумма. Но ее все равно недостаточно, нужно все-равно ее увеличивать, и мы увеличим в 20 году, постараемся увеличить еще в полтора раза как минимум на эту новую совершенно программу», — пообещал глава Санкт-Петербурга.
Беглов подчеркнул, что данная программа пользуется большой популярностью и правительство города будет ее расширять.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Беглов обрисовал стратегию развития Северной столицы перед депутатами Законодательного собрания.