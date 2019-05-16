«Красотка»: Дочь Александра Серова опубликовала фото с девичника

Дочь эстрадного певца Александра Серова Мишель 11 мая вышла замуж. 26-летняя девушка на своей странице в Instagram разместила фото с девичника, на котором предстала перед подписчиками в свадебном платье.

«Отмотаем немного пленку назад и вспомним мой классный девичник 26.04.19», — озаглавила публикацию Мишель Серова.

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О помолвке светской львицы стало известно еще в октябре 2018 года. Однако с тех пор Мишель так и не показала лицо своего таинственного возлюбленного поклонникам. Даже на кадрах со свадьбы певица запечатлела только силуэт избранника, чем заставила фанатов строить догадки насчет того, с кем она связала судьбу.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — как прошла свадьба дочери Александра Серова.