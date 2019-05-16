Анна Михалкова намекнула про съемки фильмы для взрослых с чупа-чупсом во рту

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45-леняя актриса заявила, что не стесняется быть счастливой и получает огромное удовольствие от жизни.

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Фото, видео: Instagram @anikiti4na

Старшая дочь Никиты Михалкова Анна 16 мая разместила на своей странице в Instagram игривую фотографию с чупа-чупсом во рту, под которой поблагодарила подписчиков за поздравления с днем рождения.

Instagram @anikiti4na

«Когда не стесняешься быть счастливым! Спасибо огромное всем за поздравления, за этот поток любви, в который я попала в эти дни! Постараюсь отплатить тем же! Фото со съемок фильма «Про любовь. Только для взрослых“», — написала она.

По словам 45-леней актрисы, в ее жизни все прекрасно: родители живы и здоровы, она нужна детям. Кроме того, Анна Михалкова получает огромное удовольствие от своей работы. При этом она не испытывает недостатка в ролях, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

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