Русскую американку, решившую разыскать своих родных, узнали в Карелии

Драматичная история еще одной многодетной семьи из соседней Карелии может обрести счастливый финал. Четверых братьев и сестер разлучили еще в детстве. их забрали из неблагополучной семьи в детдом. Затем двоих усыновили пара из США.

И вот спустя 20 лет, американка из карельской глубинки решила отыскать своих родных. Вначале поиски зашли в тупик. И только благодаря съемочной группе «Известий» долгожданная встреча стала реальностью.

Оказалось, что в городке, где жила семья Лизуновых, маленькую Лену и ее брата помнят до сих пор. Подробности в видеосюжете Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Варшаве задержали россиянина, который пытался вывезти своих родных детей из Швеции.