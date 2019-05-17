Русскую американку, решившую разыскать своих родных, узнали в Карелии

, 7:26 Эфирная новость 88

Елену Лизунову и ее брата усыновила семейная пара из США, в России остались старшие брат и сестра, которых девушка пытается найти спустя 20 с лишним лет.

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Фото, видео: Пятый канал

Драматичная история еще одной многодетной семьи из соседней Карелии может обрести счастливый финал. Четверых братьев и сестер разлучили еще в детстве. их забрали из неблагополучной семьи в детдом. Затем двоих усыновили пара из США.

И вот спустя 20 лет, американка из карельской глубинки решила отыскать своих родных. Вначале поиски зашли в тупик. И только благодаря съемочной группе «Известий» долгожданная встреча стала реальностью.

Оказалось, что в городке, где жила семья Лизуновых, маленькую Лену и ее брата помнят до сих пор. Подробности в видеосюжете Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Варшаве задержали россиянина, который пытался вывезти своих родных детей из Швеции.

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