Порошенко подписал указ о проведении инаугурации Зеленского

Петр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации избранного президента Украины и сопутствующих этому мероприятиях, сообщает Интерфакс.

Указ постановляет создать оргкомитет для проведения инаугурации, который должен в течение двух дней создать план мероприятия. Документ также утверждает состав оргкомитета: в него вошли управляющий делами Верховной Рады Украины Петр Боднар и руководитель аппарата администрации президента Алексей Днепров.

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Министерство иностранных дел Незалежной обязано пригласить иностранные делегации, а по прибытию тех в Украину обеспечить их размещение. МВД страны должно принять меры по охране общественного порядка.

На Кабмин Украины и Государственное управление делами ложится финансовая сторона инаугурации и материально-техническое обеспечение мероприятия. Государственный комитет телевидения и радиовещания будет отвечать за освещение церемонии в СМИ. Указ подписан 16 мая и вступает в силу со дня опубликования, то есть с пятницы 17 числа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда Владимир Зеленский вступит в должность президента Украины.