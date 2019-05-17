Один человек погиб при взрыве парового котла на базе речфлота под Якутском

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла недалеко от Якутска, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на базе эксплуатации флота «Ленского объединенного речного пароходства». Состояние пострадавших, а также прочие детали уточняются.

Информацию о взрыве и количество пострадавших подтвердил глава поселка Жатай Анатолий Кистенев. В этом поселке в 15 километрах от Якутска находится база речного пароходства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что баллон с газом взорвался в институте в Москве при проведении опытов. Емкость с СО2 разорвалась в Институте физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина, пострадали две девушки. В помещении выбило стекла, также осыпалась штукатурка.