Один человек погиб при взрыве парового котла на базе речфлота под Якутском

, 11:59 14

Инцидент произошел на базе эксплуатации речного пароходства.

Фото: www.globallookpress.com

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла недалеко от Якутска, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на базе эксплуатации флота «Ленского объединенного речного пароходства». Состояние пострадавших, а также прочие детали уточняются.

Информацию о взрыве и количество пострадавших подтвердил глава поселка Жатай Анатолий Кистенев. В этом поселке в 15 километрах от Якутска находится база речного пароходства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что баллон с газом взорвался в институте в Москве при проведении опытов. Емкость с СО2 разорвалась в Институте физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина, пострадали две девушки. В помещении выбило стекла, также осыпалась штукатурка.

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