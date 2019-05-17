Жестокое обращение? Мужчина вымыл собаку на автомойке самообслуживания

В Ростове-на-Дону зоозащитники ищут хозяина собаки, который помыл своего питомца на автомойке.

Момент попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина привязал собаку и направил на нее струю воды под высоким давлением.

«А где же Ира?» — Пегова решила немного побездельничать

Животному такое обращение явно не понравилось, несколько раз собака попыталась сбежать. Пользователи сети разделились на два лагеря: одни уверены, что мыть больших собак на автомойке очень удобно, другие посчитали этот способ жестоким.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как кот Волочковой «отрывается» во время разлуки с хозяйкой.