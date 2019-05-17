«В ожидании прекрасного»: Варнава в странной позе насмешила фанатов

Поклонники Екатерины Варнавы не раз отмечали ее умение посмеяться над собой и над окружающей действительностью. Артистка в очередной раз продемонстрировала свой талант, поделившись с фанатами комичными фото, которые она выложила в Instagram.

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На снимках Варнава лежит на пестром ковре у кресла, высоко задрав ноги и разведя их в стороны. На Екатерине темно-фиолетовый костюм в спортивном стиле.

«В ожидании прекрасного», — подписала серию кадров звезда Comedy Woman.

Большинство подписчиков оценили юмор любимой артистки и начали шутить в ответ в комментариях.

«А сколько нужно ждать в этой позе, чтобы прекрасное пришло?»

«У вас тут Катя сломалась!»

«Испугалась, что случайно подписалась на Волочкову», — написали фолловеры.

Однако некоторые пользователи так и не оценили шутку Варнавы. По их мнению, такое поведение неприемлемо для взрослой женщины.

«Дура, где приличия? Невоспитанная, безобразная, кого может воспитать эта женщина?»

«Это тупо и не смешно. Юмор пятиклассника», — недовольны юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Варнава с челкой напомнила фанатам молодую Пугачеву.