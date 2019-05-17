Уголок с «тюрьмой» открыли в детском игровом центре в Абакане

Тюремная камера для детей появилась в детском развлекательном центре в Абакане. На игровой площадке установили небольшое помещение с решеткой. Сходство с исправительным учреждением многих родителей возмутило. Они сомневаются, что игры на такой площадке смогут научить их детей чему-то хорошему.

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«В дальнейшем когда вырастает — считает, что в принципе, это норма — быть в роли преступника, либо полицейского, который всех садит за решетку, должны какие-то быть нормы», — считает одна из родительниц.

Как пояснили представители развлекательного комплекса — идея заключалась в том, чтобы показать детям не тюрьму, а полицейский участок. Впрочем, большинство посетителей задумку не оценили и попросили убрать сомнительный аттракцион.

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