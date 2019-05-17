Свалку надгробий с могил погибших в Великой Отечественной обнаружили в Мурманске

В Мурманске, недалеко от Верхне-Ростинского шоссе на севере города обнаружили шокирующую картину — надгробия и могильные плиты участников Великой Отечественной были свалены в беспорядочные груды и местами повреждены. Издание «Блогер 51», уточняет: надгробия, столь варварски сложенные на свалку, пропали из Долины Славы — места ожесточенных боев 1941 года на берегу реки Западная Лица.

Участок, на котором была организована свалка надгробий участников тяжелых боев начала Великой Отечественной не принадлежит кому-то конкретному, сообщает издание. Также неизвестно, кто перевез надгробия в Мурманск из Долины Славы.

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