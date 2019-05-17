«Спасите!»: Звезда «Битвы экстрасенсов» пожаловалась на влюбленных в нее девушек

Победительница 15 сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг сменила имидж после участия в шоу. Женщина вернулась к излюбленной короткой стрижке и носит брючные костюмы. Новый образ заставил Ванг столкнуться с неожиданной проблемой — ясновидящая страдает от романтического интереса со стороны девушек.

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Как сообщила Джулия на своей странице в Instagram, она понимает, почему вызывает симпатии у своего же пола. По мнению Ванг, современные мужчины очень плохо одеваются, поэтому ее стильный маскулинный образ привлекает внимание. Однако чувствует себя ясновидящая все равно некомфортно, рассказывает Teleprogramma.pro.

«Я все, конечно, понимаю, тестостероновая аура (шутка), челюсть маскулинного трактора, непонятный голос и все прочее, но простите, милые, что я должна с вами сделать-то?!» — поделилась Ванг мыслями с фанатами.

При этом, отмечает экстрасенс, ее супруг считает эту ситуацию смешной, но сама Джулия всерьез беспокоится за влюбленных в нее девушек и переживает, что импульсивные барышни из-за неразделенной любви могут покончить с собой. Ванг рассказала, что уже перепробовала все известные ей способы пресечь такие симпатии на корню.

«Уже даже шутка о гее не прокатывает, им совершенно все равно, ничего не действует. Спасите меня от голодных женщин!» — просит Джулия своих подписчиков.

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