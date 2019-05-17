«Ситуация нормализована»: Глава Всеволожского района Ленобласти о «летающей земле»

, 19:14 Интервью 102

Андрей Низовский в интервью 5-tv.ru рассказал об участке земли, на котором построено здание гипермаркета «Лента». Фактически, по документам, площадка находится на расстоянии 1,5 км от магазина.

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Фото, видео: ВКонтакте @Андрей Низовский, Пятый канал

Глава Всеволожского района Ленинградской области Андрей Низовский в интервью 5-tv.ru рассказал о махинациях с земельными участками с помощью их перемещения на бумаге. Так, площадка, на которой построено здание гипермаркета «Лента», по документам находится на расстоянии 1,5 км от магазина. По словам Андрея Низовского, в данный момент ситуация уже нормализована.

«Действительно, есть такие моменты, такие случаи, которые происходили более двух лет назад. В настоящий момент ситуация нормализована, благодаря вмешательству правоохранительных органов, которые на пять баллов на наш взгляд отработали», — заявил Андрей Низовский.

Глава Всеволожского района добавил, что около месяца назад администрация подала уже третье по счету исковое заявление о признании сделки недействительной. При этом Андрей Низовский подчеркнул, что сносить магазин, которым пользуется большинство жителей Всеволожска, никто не будет.

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«Мы подали примерно месяц назад уже третье по счету исковое заявление о признании сделки недействительной и для того, чтобы эта земля вернулась к нам, либо мы готовы, как я уже всегда заявляю, на протяжении двух лет, мы готовы на мировое соглашение в суде, для того чтобы деньги за этот земельный участок все-таки попали в бюджет», — сказал Андрей Низовский.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков отметил, что подобные случаи махинаций с земельными участками имели место быть до 2016 года.

«Там уже есть судебные решения. Администрация Всеволожского района подала иск. Собственник этой земельной доли, он ее уточняет, и она как бы получается в населенном пункте границы. Получается, собственник остается этой доли, но она где-то там, как и должна быть, где-то на землях сельхозназначений в этом сельхозпредприятии. Первое такое судебное решение уже состоялось, если по другим также будет — это решаемо», — сказал Игорь Шеляков.

Накануне президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с «летающей землей» в курортной зоне под Петербургом. Глава государства отметил, что для совершения подобных манипуляций еще остались «лазейки в законодательстве».

«Надо с этим разобраться, я помечу для себя и поразбираюсь с этим. Над законами думают сотни и тысячи, а как их обойти — миллионы, поэтому вторая часть имеет преимущество», — сказал Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области желающим начнут раздавать землю. Чтобы получить свой «ленинградский гектар» рачительным хозяевам придется доказать — они смогут вдохнуть новую жизнь в земельные угодья.

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