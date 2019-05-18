Какие пары чаще занимаются сексом? Отвечают ученые

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Норвежские исследователи выяснили, с чем связана частота половых актов.

Фото: www.globallookpress.com

Психологи Норвежского университета естественных и технических наук выяснили, какие пары чаще других занимаются сексом, пишет Naked Science.

Для этого ученые опросили почти сотню гетеросексуальных пар в возрасте от 19 до 30 лет. Продолжительность отношений респондентов варьировалась от одного месяца до девяти лет. Участников опроса спрашивали, насколько они счастливы в паре, близки ли с партнером и насколько преданы ему.

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Выяснилось, что доверие и близость не влияют на частоту секса, в вот страсть отражается на ней. Главный вывод — частота интимной близости обратно пропорциональна продолжительности романов.

Кроме того, важную роль в регулярности сексуальных контактов играет отношение женщины к случайному сексу. Выяснилось, что представительницы прекрасного пола, допускающие такие истории в своей жизни, четче проводят грань между сексуальным и эмоциональным аспектами отношений. Поэтому бытовая ссора не влияет на их желание заняться любовью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как распознать потенциального изменщика.

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