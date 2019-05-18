Как отдохнуть в отпуске так, чтобы потом не «положить зубы на полку»? На этот вопрос отвечает финансовый эксперт, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

По словам специалиста, чтобы не разориться за время отдыха, необходимо предварительно рассчитать возможные расходы и прибавить к ним еще треть от суммы. Именно столько денег и нужно брать с собой. Это позволит порадовать себя спонтанными покупками и при этом не потратить лишнего.

«Планируя отпуск, нужно посчитать возможные расходы, исходя из цен на перелеты, проживание, питание, страховку и так далее в той стране или городе России, куда вы планируете поехать. После предварительного расчета прибавьте еще 30% — это и будет ваш бюджет», — цитирует его «РИА Новости».

Эксперт посоветовал начинать копить деньги на отпуск минимум за полгода — девять месяцев, с учетом своих финансовых возможностей. Использование кредитных карточек и вообще отпуска в кредит, Макаров назвал очень недальновидной идеей.

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Еще одна рекомендация специалиста коснулась банковских карт. Если отпуск подразумевает зарубежный отдых, то важно ознакомиться с условиями обслуживания банковских карт в стране пребывания. Это позволит избежать потери средств на оплату высокой комиссии за снятие наличных. Чтобы не потерять деньги на конвертации, лучше брать с собой в отпуск валютную карточку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам могут добавить один день отпуска.