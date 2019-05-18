Олеся Судзиловская поделилась способом похудения

Известная актриса, телеведущая и мама двоих детей Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram секретами своей молодости и сохранения стройной фигуры. Она регулярно рассказывает о своих диетах и занятиях спортом, восхищая поклонников целеустремленностью.

Буквально на днях актрисе исполнится 45 лет, и незадолго до юбилея Судзиловская решила избавиться от лишних жировых отложений в клинике аппаратной косметологии. Результатом и впечатлениями Олеся поделилась со своими подписчиками в Instagram.

«Я решила начать с безболезненной процедуры криптолиза, которая с помощью воздействия холода помогает обрести идеальные формы, борется с несовершенствами фигуры. Результат превзошел ожидания — эффект подтянутости стал ощутим очень скоро, даже спустя неделю после процедуры! Действие процедуры рассчитано на долгий срок, при правильном питании», — написала она.

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Поклонники усилия Судзиловской оценили.

«Класс!»

«Отлично выглядите!»

«Какая же вы красивая без макияжа, просто супер! Выглядите шикарно!», — пишут они.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, подробный отчет о насыщенном курсе оздоровления и омоложения в подмосковной клинике публиковала Ольга Бузова.